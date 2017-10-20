«Локомотив» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Норвегии

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Москва, 20 октября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московский «Локомотив» зимой может подписать контракт с форвардом «Стабека» Охи Омойжуанфо.

По словам источника, 23-летний нападающий сборной Норвегии может обойтись «железнодорожникам» примерно в 1,5 миллиона евро. Отмечается также, что сам футболист намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно.

В минувшем сезоне на счету Омойжуанфо 19 мячей и 2 голевых передачи в 29 матчах. Летом текущего года нападающий дебютировал за главную сборную Норвегии.

Ранее 20 октября московский «Локомотив» сыграл вничью с тираспольским «Шерифом» в рамках третьего тура Лиги Европы — 1:1.