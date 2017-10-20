Сирия: Россия доставила в провинцию Хомс полторы тонны продуктов

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Москва, 20 октября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Хомс.

Пресс-служба министерства обороны РФ сообщает, что силами российских военнослужащих жителям населенного пункта Эль-Гасбия провинции Хомс было доставлено порядка полутора тонн гуманитарного груза. В ходе гуманитарной акции за медицинской помощью обратились 109 мирных жителей.

Военная полиция России обеспечила безопасность при доставке гуманитарной помощи по линии ООН в поселение Дар эль-Кебира провинции Хомс. Конвой привез продукты питания и медикаменты общим весом в 162 тонны. Распределением гуманитарного груза среди населения займется местная администрация.