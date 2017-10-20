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Политика
Поклонская поставила точку в истории с украинским гражданством
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    Поклонская поставила точку в истории с украинским гражданством

    15:50  20 Октября 2017
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    Поклонская поставила точку в истории с украинским гражданством

    Киев, 20 октября. Интернет-издание «Украинская правда» сообщило о том, что депутат Наталья Поклонская до сих пор является гражданкой Украины.

    Как утверждается в статье, ни Гоосударственная миграционная служба Украины, ни украинский МИД, ни прочие государственные учреждения так и не подали ходатайство о лишении Поклонской гражданства.

    По словам экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, на сегодняшний день у нее есть только гражданство России. От украинского паспорта она отказалась еще в 2014 году по указу президента бывшего республики Виктора Януковича.

    «Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины», — заявила депутат журналистам.

    По ее словам, она вместе с другими сотрудниками прокуратуры Крыма получила российский паспорт. Поклонская также подчеркнула, что «иного она не имеет».

     

    Автор: Дима Оленин
    #украина #поклонская #гражданство
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