Поклонская поставила точку в истории с украинским гражданством

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Киев, 20 октября. Интернет-издание «Украинская правда» сообщило о том, что депутат Наталья Поклонская до сих пор является гражданкой Украины.

Как утверждается в статье, ни Гоосударственная миграционная служба Украины, ни украинский МИД, ни прочие государственные учреждения так и не подали ходатайство о лишении Поклонской гражданства.

По словам экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, на сегодняшний день у нее есть только гражданство России. От украинского паспорта она отказалась еще в 2014 году по указу президента бывшего республики Виктора Януковича.

«Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины», — заявила депутат журналистам.

По ее словам, она вместе с другими сотрудниками прокуратуры Крыма получила российский паспорт. Поклонская также подчеркнула, что «иного она не имеет».



