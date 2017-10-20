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Сирия: Минобороны РФ сообщило о шести случаях нарушения перемирия за сутки
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о шести случаях нарушения перемирия за сутки

    15:45  20 Октября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о шести случаях нарушения перемирия за сутки

    Москва, 20 октября. Российская сторона расценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о шести случаях нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Даръа (1), Дамаск (2), Хомс (2) и Алеппо (1). Анкара подтвердила один случай стрельбы в провинции Даръа.

    Большинство нарушений режима перемирия в зонах деэскалации были отмечены в районах, подконтрольных запрещенным в России террористическим группировкам «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1», сообщают в министерстве обороны России.

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о шести случаях нарушения перемирия за сутки

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #перемирие #стрельба #деэскалация
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