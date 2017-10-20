Сирия: Минобороны РФ сообщило о шести случаях нарушения перемирия за сутки

В Избранное

Москва, 20 октября. Российская сторона расценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о шести случаях нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Даръа (1), Дамаск (2), Хомс (2) и Алеппо (1). Анкара подтвердила один случай стрельбы в провинции Даръа.

Большинство нарушений режима перемирия в зонах деэскалации были отмечены в районах, подконтрольных запрещенным в России террористическим группировкам «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1», сообщают в министерстве обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.