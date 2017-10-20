Украинец в эфире российского ТВ рассказал, сколько платят участникам «Михомайдана»

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За участие в «Михомайдане» (протестные акции, организованные Михаилом Саакашвили) жители Украины получают по 50 долларов. Об этом сообщил украинец, проживающий в Израиле, в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его словам, он общался с соотечественником, который выходил на «Михомайдан» из-за тяжелого материального положения. Видеозвонок ведущие записали накануне и сегодня в прямом эфире продемонстрировали общественности запись.

«Ехал вчера на работу вечером и встретил человека, который только приехал из Киева. Я говорю ему, что происходит у вас в Киеве? Он говорит: «Да что происходит, очередной Майдан». Приходит указка сверху, что нужно выйти на определенную улицу помитинговать, и им заплатят 50 долларов. Сказали, если заберет полиция, заплатят еще 50 долларов. Я ему говорю: «Как же ты за 50 долларов продал свою Родину?» А он говорит: «Мне же надо что-то кушать», — говорит Андрей Валентинович.

Публицист Михаил Шахназаров в свою очередь добавил, что 50 долларов — это средняя стоимость одного часа «работы» на митинге. По его словам, расценки есть в Интернете.

Акция протеста началась напротив здания Верховной Рады в Киеве 17 октября. По некоторым данным, к ее организации и финансированию может быть причастен украинский бизнесмен Игорь Коломойский.