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Контакт налажен: как Роскомнадзор и соцсети ударили по запрещенному контенту
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    Контакт налажен: как Роскомнадзор и соцсети ударили по запрещенному контенту

    16:06  20 Октября 2017
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    Контакт налажен: как Роскомнадзор вместе с соцсетями ударил по запрещенному контенту

    Роскомнадзор выразил благодарность администрациям социальных сетей, которые, по сообщениям ведомства, «самым внимательным образом относятся к требованиям» РКН и удаляют противоправный контент. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Так, только «ВКонтакте» удалила по требованиям Роскомнадзора более 17,5 тыс. страниц с детской порнографией, Twitter — 3,5 тыс. В остальных социальных сетях Роскомнадзором было выявлено не более 100 таких страниц. Они также удалены», — сообщает ведомство.

    Заметим, что за прошедшую неделю РКН выявил от 300 до 600 интернет-ресурсов, где была размещена детская порнография. Около 70 % этого контента находилось на страницах социальных сетей. Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.  

    «В неделю мы находим от 300 до 600 интернет-ресурсов, которые распространяют противоправный контент… 70 % из такого контента — это социальные сети», — рассказал Субботин на заседании рабочей группы, которая прошла в Государственной думе Российской Федерации.

    Контакт налажен: как Роскомнадзор вместе с соцсетями ударил по запрещенному контенту

    По информации РКН, содержание запрещенного контента составляет объявления о продаже детской порнографии, фотоизображения, хентай (порнографические японские комиксы), отдельные интернет-ресурсы, которые посвящены таким комиксам. Также в реестр Роскомнадзора вошли более 43 тысяч различных url-адресов, на которых размещалась детская порнография.

    Личная ответственность каждого

    Аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что детская порнография — это абсолютное зло. Поэтому все действия, направленные на удаление подобных роликов из социальных сетей, стоит приветствовать.

    «В этой связи и мероприятия Роскомнадзора, и мероприятия руководства социальных сетей (включая даже некоторые зарубежные социальные сети), взаимодействующих с Роскомнадзором в деле ликвидации интернет-контента с детской порнографией, вполне оправданны и заслуживают поддержки общества. Понятно, что в условиях многомиллионного числа пользователей, постоянного обновления контента, никакая премодерация невозможна, ибо будет чересчур затратна и сделает социальные сети платными, коммерческими за счет средств пользователей, никакая реклама этих расходов не отобьет», — добавил Владимир Соловейчик.

    По мнению эксперта, если пользователи всерьез хотят избавить Интернет от детской порнографии, им стоит проявлять активность самим, информируя о детской порнографии тех, кто имеет должностные полномочия блокировать либо удалять противозаконный контент, в том числе и детское порно. Он отметил, что совсем от появления в социальных сетях этого позора активная гражданская позиция пользователей, конечно, не избавит, но жизнь любителям детской порнографии существенно затруднит.

    Контакт налажен: как Роскомнадзор вместе с соцсетями ударил по запрещенному контенту

    Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН также считает, что зачистка соцсетей от детской порнографии — крайне трудоемкий процесс. Контент социальных сетей очень сложно контролировать. Каждую минуту публикуются тысячи материалов. Для премодерации понадобятся тысячи сотрудников.

    «Тут важно наладить взаимоотношения с пользователями и вовлекать их в поиск преступных материалов. Они имеют возможность пожаловаться на подозрительный контент, потребовать оперативной реакции администраций соцсетей. Работу Роскомнадзора в выявлении незаконного контента, распространение детской порнографии можно сократить до минимума», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #роскомнадзор #ркн
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