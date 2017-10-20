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Украина
Сделай сам: у украинских силовиков в Донбассе кончаются заводские боеприпасы
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    Сделай сам: у украинских силовиков в Донбассе кончаются заводские боеприпасы

    16:21  20 Октября 2017
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    Сделай сам: у украинских силовиков в Донбассе кончаются заводские боеприпасы

    Киев, 20 октября. Запасы боеприпасов ВСУ в районе боевых действий в Донбассе практически на исходе. Военные, находящиеся на передовой, не исключают того, что необходимые боеприпасы придется собирать своими руками. Об этом в интервью украинским СМИ рассказал генеральный директор компании «Стилетто Украина» Александр Калачев. 

    Единственный на Украине патронный завод практически потерян для нужд ВСУ еще с 2014 года, ведь он находится на территории ЛНР.  С тех пор армия Украины использует только вооружение, которое досталось ей от советских арсеналов бывших Прикарпатского, Одесского и Киевского военных округов, однако и эти запасы подходят к концу, сообщает «Свободная Пресса».

    Он также отметил, что попытки Киева устранить дефицит за счет помощи из-за рубежа не приносят хоть сколько-нибудь приличных результатов.

    «Известны факты покупки откровенной «халтуры» по 10 долларов за патрон. Некая американская фирма поставила нам бронебойные боеприпасы неизвестного происхождения по такой цене — без маркировки о том, что они боевые, что стоят на вооружении»,  — добавил Калачев.

    Разговоры о том, что иностранные инвесторы и подрядчики готовы приступить к строительству нового военного предприятия, также остались только разговорами: стороны никак не могут договориться о финансовой составляющей вопроса. 

    Проблема при этом, по-видимому, касается не только стрелкового оружия, но артиллерийских боеприпасов, ведь информация о дефиците снарядов в ВСУ появлялась еще до происшествия на военных складах в Винницкой области.  

     

    Автор: Федор Веснин
    #украина #вооружение #дефицит
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