Сделай сам: у украинских силовиков в Донбассе кончаются заводские боеприпасы

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Киев, 20 октября. Запасы боеприпасов ВСУ в районе боевых действий в Донбассе практически на исходе. Военные, находящиеся на передовой, не исключают того, что необходимые боеприпасы придется собирать своими руками. Об этом в интервью украинским СМИ рассказал генеральный директор компании «Стилетто Украина» Александр Калачев.

Единственный на Украине патронный завод практически потерян для нужд ВСУ еще с 2014 года, ведь он находится на территории ЛНР. С тех пор армия Украины использует только вооружение, которое досталось ей от советских арсеналов бывших Прикарпатского, Одесского и Киевского военных округов, однако и эти запасы подходят к концу, сообщает «Свободная Пресса».

Он также отметил, что попытки Киева устранить дефицит за счет помощи из-за рубежа не приносят хоть сколько-нибудь приличных результатов.

«Известны факты покупки откровенной «халтуры» по 10 долларов за патрон. Некая американская фирма поставила нам бронебойные боеприпасы неизвестного происхождения по такой цене — без маркировки о том, что они боевые, что стоят на вооружении», — добавил Калачев.

Разговоры о том, что иностранные инвесторы и подрядчики готовы приступить к строительству нового военного предприятия, также остались только разговорами: стороны никак не могут договориться о финансовой составляющей вопроса.

Проблема при этом, по-видимому, касается не только стрелкового оружия, но артиллерийских боеприпасов, ведь информация о дефиците снарядов в ВСУ появлялась еще до происшествия на военных складах в Винницкой области.