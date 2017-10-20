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Фрагменты советского спутника могут упасть на Землю через три дня
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    Фрагменты советского спутника могут упасть на Землю через три дня

    15:37  20 Октября 2017
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    Фрагменты советского спутника могут упасть на Землю через три дня

    Москва, 20 октября. В ближайшие дни не успевшие сгореть в атмосфере фрагменты советского спутника двойного назначения «Молния-1−44» могут упасть на Землю.

    Как сообщает «Ридус» со ссылкой на американский онлайн-сервис по отслеживанию полетов космических аппаратов, это произойдет 23 октября в 23.22:00 +/- 22 часа UTC.

    Заявление наблюдателей прокомментировал академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, что спутники этого типа запускались большими сериями, поэтому сегодня они часто сходят с орбиты: из 50 ежегодно падающих на Землю спутников 2-3 аппарата - это спутники серии «Молния».

    Академик отметил, что, как правило, их фрагменты полностью разрушаются в атмосфере. В отдельных случаях до воды могут долететь лишь фрагменты массой порядка 500 граммов.

    Автор: Юлия Кошкина
    #космос #спутник
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