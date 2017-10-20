Фрагменты советского спутника могут упасть на Землю через три дня

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Москва, 20 октября. В ближайшие дни не успевшие сгореть в атмосфере фрагменты советского спутника двойного назначения «Молния-1−44» могут упасть на Землю.

Как сообщает «Ридус» со ссылкой на американский онлайн-сервис по отслеживанию полетов космических аппаратов, это произойдет 23 октября в 23.22:00 +/- 22 часа UTC.

Заявление наблюдателей прокомментировал академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, что спутники этого типа запускались большими сериями, поэтому сегодня они часто сходят с орбиты: из 50 ежегодно падающих на Землю спутников 2-3 аппарата - это спутники серии «Молния».

Академик отметил, что, как правило, их фрагменты полностью разрушаются в атмосфере. В отдельных случаях до воды могут долететь лишь фрагменты массой порядка 500 граммов.