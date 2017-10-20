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Весь мир
Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» остаются в Киркуке под видом федеральной полиции
Весь мир
Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» остаются в Киркуке под видом федеральной полиции
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    Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» остаются в Киркуке под видом федеральной полиции

    15:35  20 Октября 2017
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    Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» остаются в Киркуке под видом федеральной полиции

    Киркук, 20 октября. Курдский политик Шуван Мохаммед заявил, что иракская милиция «Хашд аш-Шааби» остается в провинции Киркук, не смотря на приказ о выводе войск из региона.

    По данным курдского политика шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби», которое с 2016 года официально включено в состав Вооруженных сил Ирака, все еще остается на территории спорной провинции Киркук. Ранее премьер Ирака аль-Абади отдал приказ о полном выводе иракских войск из данного региона.

    Курды считают присутствие шиитских ополченцев на данной территории заговором против этнического населения Киркука.

    Мохаммед подчеркнул, что в киркукский район Лайлан прибыл отряд федеральной полиции, который передал свою униформу и транспортные средства ополченцам. Шииты занимают государственные учреждения и ходят по городу в полицейской форме, чтобы убедить жителей в том, что «Хашд аш-Шааби» покинули город.

    Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» остаются в Киркуке под видом федеральной полиции

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби
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