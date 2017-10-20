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Патриотический фильм «отобрал» у Украины Крым и Донбасс
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    Патриотический фильм «отобрал» у Украины Крым и Донбасс

    17:02  20 Октября 2017
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    Украинский блогер назвал «кремлевскими агентами» создателей патриотического фильма
    Киев, 20 октября. Украинский блогер Андрей Любецкий обвинил в сепаратизме патриотический фильм «Сторожевая застава» и заявил, что лента якобы снята по заказу «кремлевских пропагандистов».

    «Друзья, хочу вас предостеречь от просмотра откровенно сепаратистского фильма «Сторожевая застава», — с такими словами блогер обратился к своим подписчикам.

    Такое заявление блогер сделал на своей странице в Facebook, особо подчеркнув, что «дурманить головы» молодежи – основная цель киноновинки, в стиле фэнтези рассказывающей о том, как современный украинский школьник попадает в прошлое, где встречает богатырей Олешу, Илью и Добрыню и вместе с ними участвует в битвах против половцев и мифических существ.

    В киносказке Любецкий усмотрел «эксплуатацию» патриотических понятий — в частности, «защитить Родину» — на основе того, что территория Киевской Руси, за которую в фильме воюют богатыри, не включала в себя Крым и Донбасс. По словам блогера, зрителям насаждают мысль, что Крым и Донбасс «не наши».

    «То есть агенты Кремля сейчас активно насаждают мысль, что территории, которые занимали печенеги не наши — а это большая часть Крыма и Донбасса. То есть Крым, по замыслу горе-авторов, уже не наш? Кто-то в Кремле задумал под ширмой красивых спецэффектов в фильме привить мысль украинцам об утрате территорий, а это статья Уголовного кодекса — посягательство на территориальную целостность нашего государства, и должна повлечь наказание», — такой вывод сделал блогер по просмотру фильма.», — такой вывод сделал блогер по просмотру фильма.

    Помимо посягательств на территориальную целостность Украины, Любецкий отыскал в картине и попытки разжечь расовую вражду внутри страны.

    «Фильм приводит к расовой вражде внутри страны, так как касается истории крымских татар, которые были и есть неотъемлемой частью нашего народа. Кадры, где показаны боевые действия внутри нашего народа, являются позорными», — написал он.

    Украинский блогер назвал «кремлевскими агентами» создателей патриотического фильма

    В конце поста Любецкий потребовал провести лингвистическую и историческую экспертизы фильма и призвал «привлечь режиссеров, сценаристов и других к ответственности за посягательство на действующие границы Украины».

    Послание блогера восприняли иронично даже его подписчики, отметив в комментариях, что режиссер «Сторожевой заставы» их порадовал, не скатившись до историй про «древних укров», и в целом «фильм неплохой».

    Более того, по сообщениям украинских СМИ, лента пользуется популярностью у украинских зрителей, бьет рекорды в прокате, а в социальные сети довольно тепло и активно обсуждают новинку.

    Украинские политики также одобрили картину. Экс-депутат Рады Николай Томенко, подчеркнул, что такие фильмы, как «Сторожевая застава» могли бы изменить историю Украины, если бы их могли смотреть школьники 90-х.

    Дебютная лента украинского режиссера Юрия Ковалева по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского снималась при финансовой поддержке украинского государства. На съемки фильма из бюджета было выделено 18 миллионов гривен.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #кино #соцсети #сторожевая застава
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