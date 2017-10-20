Курды SDF вновь официально заявили об освобождении Ракки

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Ракка, 20 октября. Командование «Сирийских демократических сил» в очередной раз заявило об освобождении сирийской Ракки от боевиков «Исламского государства»1.

Торжественное мероприятие, посвященное очередному освобождению Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), состоялось на центральном стадионе города. Стадион был украшен флагами и символикой альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) и курдских «Отрядов народной самообороны (YPG).

Несколькими днями ранее курды также заявляли об освобождении данного города от террористов, однако компетентные эксперты заявили, что ополченцы на деле контролируют от 95 до 98 процентов Ракки и в отдельных кварталах все еще остаются боевики «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.