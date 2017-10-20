В крови мажорки на Lexus, устроившей смертельное ДТП в Харькове, обнаружили опиаты

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Киев, 20 октября. Результаты экспертизы 19-летней Алены Зайцевой, сбившей на Lexus толпу людей в центре Харькова, показали наличие в крови опиатов. Соответствующее заявление сделал прокурор Максим Блохин.

Ранее сообщалось, что мажорка на Lexus на момент аварии была трезва. Однако экспресс-анализ, по словам представителей гособвинения, был проведен с нарушениями. Прокуратура потребовала провести вторую экспертизу. Именно она выявила «наркотические алкалоиды опиума» у Зайцевой.

«Экспертиза подоспела буквально только что. В крови Зайцевой найдены следы опиатов», — заявил прокурор в эфире «112 Украина».

Адвокат девушки попросила судью объявить перерыв, чтобы более тщательно ознакомиться с результатами проведенной экспертизы. Сама Зайцева утверждает, что не принимает запрещенные вещества. Она считает, что следствие пытается ее подставить.

Напомним, что авария произошла вечером 18 октября. Вылетевший на дорогу внедорожник Lexus сбил 11 человек, которые стояли у обочины в ожидании транспорта. По последней информации, в результате ДТП погибли пять человек.