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В крови мажорки на Lexus, устроившей смертельное ДТП в Харькове, обнаружили опиаты
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    В крови мажорки на Lexus, устроившей смертельное ДТП в Харькове, обнаружили опиаты

    15:26  20 Октября 2017
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    В крови мажорки на Lexus, устроившей смертельное ДТП в Харькове, обнаружили опиаты

    Киев, 20 октября. Результаты экспертизы 19-летней Алены Зайцевой, сбившей на Lexus толпу людей в центре Харькова, показали наличие в крови опиатов. Соответствующее заявление сделал прокурор Максим Блохин.

    Ранее сообщалось, что мажорка на Lexus на момент аварии была трезва. Однако экспресс-анализ, по словам представителей гособвинения, был проведен с нарушениями. Прокуратура потребовала провести вторую экспертизу. Именно она выявила «наркотические алкалоиды опиума» у Зайцевой.

     «Экспертиза подоспела буквально только что. В крови Зайцевой найдены следы опиатов», — заявил прокурор в эфире «112 Украина».

    Адвокат девушки попросила судью объявить перерыв, чтобы более тщательно ознакомиться с результатами проведенной экспертизы. Сама Зайцева утверждает, что не принимает запрещенные вещества. Она считает, что следствие пытается ее подставить.

    В крови мажорки на Lexus, устроившей смертельное ДТП в Харькове, обнаружили опиаты

    Напомним, что авария произошла вечером 18 октября. Вылетевший на дорогу внедорожник Lexus сбил 11 человек, которые стояли у обочины в ожидании транспорта. По последней информации, в результате ДТП погибли пять человек.

    Автор: Дима Оленин
    #дтп #харьков #мажорка
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