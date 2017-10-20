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Технологии
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Россия
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен в России на полгода
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    Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен в России на полгода

    15:34  20 Октября 2017
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    Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен в России на полгода

    Москва, 20 октября. Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции продлен в России на полгода. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами», — говорится в документе, подписанном Поповой.

    Подчеркивается, что запрет распространяется на товары, в которых содержится этилового спирта более 28% от объема, передает «Аргументы и факты».

    Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен в России на полгода

    Ранее из отчета Роспотребнадзора стало известно, что доля импортируемых контрафактных табачных изделий в России в последнее время резко выросла.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #запрет #роспотребнадзор #спиртосодержащая продукция #полгода
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