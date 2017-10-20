Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен в России на полгода

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Москва, 20 октября. Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции продлен в России на полгода. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами», — говорится в документе, подписанном Поповой.

Подчеркивается, что запрет распространяется на товары, в которых содержится этилового спирта более 28% от объема, передает «Аргументы и факты».

Ранее из отчета Роспотребнадзора стало известно, что доля импортируемых контрафактных табачных изделий в России в последнее время резко выросла.