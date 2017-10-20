Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Фрагменты советского спутника могут упасть на Землю через три дня
Политика
Политолог об отсутствии политической программы Собчак: Избирателей волнует лицо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог об отсутствии политической программы Собчак: Избирателей волнует лицо

    15:12  20 Октября 2017
    59

    Политолог об отсутствии политической программы Собчак: Избирателей волнует лицо

    Москва, 20 октября. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов прокомментировал заявление Ксении Собчак об отсутствии у нее политической программы для грядущих выборов президента РФ.

    «Программа мало кого волнует. Избирателей волнует лицо — оно должно быть медийным, убедительность обращения, правильно выбранное позиционирование и так далее», — заявил Орлов RT.

    По его словам, графы «против всех» сейчас в бюллетенях нет, однако многим недовольным разными аспектами жизни россиянам ее не хватает. Собчак сделала основную ставку на либералов и мягких феминисток. Кроме того, у Ксении более 5 млн подписчиков в Instagram, которые, вероятнее всего, окажут ей политическую поддержку.

    Политолог отметил, что если Собчак будет работать системно, у нее есть шанс стать либеральным политиком в России. Однако для того, чтобы построить президентскую карьеру, одним политическим ходом не обойтись.

    «Реальной политической целью Собчак, конечно, не может стать пост президента, поскольку большая часть населения России имеет другие предпочтения», — считает Орлов.

    Автор: Дима Оленин
    #выборы #собчак
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        436
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        5785
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1896
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        255