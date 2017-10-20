Политолог об отсутствии политической программы Собчак: Избирателей волнует лицо

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Москва, 20 октября. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов прокомментировал заявление Ксении Собчак об отсутствии у нее политической программы для грядущих выборов президента РФ.

«Программа мало кого волнует. Избирателей волнует лицо — оно должно быть медийным, убедительность обращения, правильно выбранное позиционирование и так далее», — заявил Орлов RT.

По его словам, графы «против всех» сейчас в бюллетенях нет, однако многим недовольным разными аспектами жизни россиянам ее не хватает. Собчак сделала основную ставку на либералов и мягких феминисток. Кроме того, у Ксении более 5 млн подписчиков в Instagram, которые, вероятнее всего, окажут ей политическую поддержку.

Политолог отметил, что если Собчак будет работать системно, у нее есть шанс стать либеральным политиком в России. Однако для того, чтобы построить президентскую карьеру, одним политическим ходом не обойтись.