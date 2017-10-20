Конгрессмен США предложил объединиться с Россией для борьбы против террористов

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Вашингтон, 20 октября. Американский конгрессмен Дана Рорабахер предложил властям США создать крупный альянс для борьбы с мировым терроризмом.

Конгрессмен предложил создать альянс, включающий США, Индию, Японию и Россию. Рорабахер считает, что сейчас главной глобальной угрозой для безопасности и стабильности является терроризм.

Новый альянс, в котором ни одна страна не будет стремиться к доминирующему положению, сможет сделать мир безопаснее, пишет RT. Рорабахер заострил внимание на том факте, что раньше главной «угрозой для мировой безопасности» был СССР, но сейчас Российская Федерация должна быть партнером США в борьбе против терроризма.