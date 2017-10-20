Лучший с 1977 года: военный эксперт сравнил Ми-26 с ближайшим аналогом из США

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Инженеры холдинга «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех») приступили к разработке опытного образца модернизированного Ми-26Т2В для военного ведомства РФ. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Легендарный исполин получит новый бортовой комплекс радиоэлектроники и цифровое управление двигателями, что существенно повысит его характеристики, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«В настоящее время на основе конструкторской документации, разработанной МВЗ им. М.Л. Миля, на заводе «Роствертол» ведутся работы по созданию опытного образца нового вертолета Ми-26Т2В с последующим выполнением комплекса летных испытаний», — значится в сообщении пресс-службы «Вертолетов России».

Как отмечает генеральный директор холдинга Андрей Богинский, при усовершенствовании винтокрылой машины был учтен опыт проведения боевых действий в различных военных конфликтах.

«Ми-26 совершил свой первый полет в 1977 году и по меркам авиации является старичком. Но дело в том, что аналогов такого вертолета с такими характеристиками до сих пор нет — наша вертолетная промышленность пока еще не создала ничего лучше. Вертолет способен перевозить груз весом в 20 тонн. Кстати, эксплуатация его считается одной из лучших, на его базе создавались различные модификации, например вертолет в виде летающего крана, пожарные версии, топливозаправщики, был даже гражданский вариант, который мог перевозить 63 пассажира. Уникальная машина с очень удачной схемой», — поясняет военный аналитик.

Сообщается, что новая машина будет оснащена современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2 и бортовым комплексом обороны, который обеспечит защиту от поражения самыми современными атакующими ракетными комплексами.

«Бортовой комплекс радиоэлектроники НПК90-2 обеспечивает автоматический полет Ми-26 по заранее вбитому маршруту, другими словами — это автопилот. Далее модернизации будут подвергнуты и двигатели. Наша двигателестроительная корпорация ОДК сейчас стала производить очень качественные силовые установки с новыми функциями: мы вышли из зоны импорта и идем по программе импортозамещения. Поэтому легендарный исполин Ми-26 получит цифровое управление двигателем, повышающее режимы пилотирования и дающее некоторый прирост по мощности. Кроме того, оно позволяет значительно снизить расход топлива, что также положительно скажется на летных характеристиках Ми-26», — продолжает Леонков.

В итоге получается тяжелый, но в тоже время маневренный вертолет, который российские военнослужащие смогут использовать для переброски десанта и военной техники на поля сражений или в тыл вероятного противника.

«У США тоже есть тяжелый военно-транспортный вертолет, Boeing CH-47 Chinook, однако по своим характеристикам он серьезно отличается от нашего Ми-26. Дело в том, что у него два турбированных двигателя и он может поднимать всего 12 тонн. Единственное чем могут похвастаться наши стратегические «друзья» — это дальностью полета, у Chinook она составляет 2200 км, при 800 км у Ми-26. Но в тех же высокогорных условиях Ми-26 чувствует себя гораздо лучшем, чем Chinook, поэтому американцы в том же высокогорье Афганистана используют другие советские вертолеты — Ми-8», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, вертолет Ми-26 может стать основой для нового тяжелого вертолета, который намерены создать Россия и Китай. Совместный проект предполагает создание новой, еще более вместительной и грузоподъемной машины, аналогов которой, в ближайшей перспективе, ни в одной зарубежной стране не предвидится.