Миссия невыполнима: вспышка помешала жителю Мозамбика незаметно сфотографировать Путина

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Сочи, 20 октября. Журналисты во время Фестиваля молодежи и студентов в Сочи засняли безуспешную попытку участника мероприятия незаметно сфотографировать президента России Владимира Путина.

Как передает RT, главный герой видеозаписи приехал на Фестиваль молодежи и студентов из Мозамбика. Во время встречи президента России с участниками мероприятия он решил незаметно сфотографировать Путина. Однако гостя ждал провал: он забыл выключить вспышку на камере своего телефона.

Журналисты засняли этот момент на видео и выложили в Сеть, наложив музыку. В ролике они подробно описали все этапы проваленной миссии.

Ранее Путин предложил одному из участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи ущипнуть себя, чтобы убедиться, что перед молодым человеком действительно стоит глава Российской Федерации.