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Фрагменты советского спутника могут упасть на Землю через три дня
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Миссия невыполнима: вспышка помешала жителю Мозамбика незаметно сфотографировать Путина
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    Миссия невыполнима: вспышка помешала жителю Мозамбика незаметно сфотографировать Путина

    15:05  20 Октября 2017
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    Миссия невыполнима: вспышка помешала жителю Мозамбика незаметно сфотографировать Путина

    Сочи, 20 октября. Журналисты во время Фестиваля молодежи и студентов в Сочи засняли безуспешную попытку участника мероприятия незаметно сфотографировать президента России Владимира Путина.

    Как передает RT, главный герой видеозаписи приехал на Фестиваль молодежи и студентов из Мозамбика. Во время встречи президента России с участниками мероприятия он решил незаметно сфотографировать Путина. Однако гостя ждал провал: он забыл выключить вспышку на камере своего телефона.

    Журналисты засняли этот момент на видео и выложили в Сеть, наложив музыку. В ролике они подробно описали все этапы проваленной миссии. 

    Ранее Путин предложил одному из участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи ущипнуть себя, чтобы убедиться, что перед молодым человеком действительно стоит глава Российской Федерации.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #сочи #телефон #вспышка #фестиваль молодежи
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