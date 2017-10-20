В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

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Участники акции протеста в Киеве готовятся идти на штурм баррикад, установленных Национальной гвардией, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Участники митинга, взявшись за щиты и выстроившись в шеренгу, кричат «Гатьба» (позор) и выслушивают речь бывшего командира добровольческого батальона «Донбасс» и депутата Верховной рады Семена Семенченко. Среди тех, кто готовится к штурму полицейских рядов, можно заметить участников движений «Азов» и «Донбасс». Им выдают строительные каски, ватно-марлевые повязки, которые, по мнению протестующих, должны защитить их от слезоточивого газа.

По словам Семенченко, украинская власть подставляет сотрудников полиции под удар.

«Мы здесь стоим не для того, чтобы кричать «смерть мусорам» или прочее. Мы здесь стоим для того, чтобы «мусоров» не было, а была нормальная полиция, которая выполняет закон, которая ведет себя как люди. Мы здесь стоим за державу, а не за беспредел. Поэтому давайте фильтровать лозунги», — заявил Семен Семенченко.

Обратился народный депутат и к сотрудникам правоохранительных органов, которые стоят по другую сторону баррикад.