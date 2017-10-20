ИГИЛ несет серьезные потери при столкновениях с «Джебхат ан-Нусрой» в Хаме

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Хама, 20 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» уничтожили около десяти террористов «Исламского государства»1 при нападении на поселок Шакусия.

Сирийские военные источники сообщают о новых столкновениях между боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (запрещены в России) в восточной части провинции Хама.

По данным источника в ходе нападения «Ан-Нусры» на населенный пункт Шакусия, ранее захваченный игиловцами, было уничтожено не менее десяти «воинов Халифата», захвачен танк, стрелковое вооружение и боевая техника «Исламского государства».

Ранее сообщалось, что «Ан-Нусра» начала чеканить наградные монеты, которые вручаются за ликвидацию боевиков «Исламского государства».

NE. #Hama: #HTS confirms capture of Shakusia (with one tank) from #ISIS, most important location it still held. Tell Marijeb also taken back pic.twitter.com/kupmT0fPZA — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) October 19, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.