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ИГИЛ несет серьезные потери при столкновениях с «Джебхат ан-Нусрой» в Хаме
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    ИГИЛ несет серьезные потери при столкновениях с «Джебхат ан-Нусрой» в Хаме

    14:52  20 Октября 2017
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    ИГИЛ несет серьезные потери при столкновениях с «Джебхат ан-Нусрой» в Хаме

    Хама, 20 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» уничтожили около десяти террористов «Исламского государства»1 при нападении на поселок Шакусия.

    Сирийские военные источники сообщают о новых столкновениях между боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (запрещены в России) в восточной части провинции Хама.

    По данным источника в ходе нападения «Ан-Нусры» на населенный пункт Шакусия, ранее захваченный игиловцами, было уничтожено не менее десяти «воинов Халифата», захвачен танк, стрелковое вооружение и боевая техника «Исламского государства».

    Ранее сообщалось, что «Ан-Нусра» начала чеканить наградные монеты, которые вручаются за ликвидацию боевиков «Исламского государства».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
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