Это вопрос жизни и смерти: КНДР готова ответить огнем на огонь США

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Москва, 20 октября. Глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньяну необходимо ядерное оружие для защиты. И это вопрос «жизни и смерти».

«Для нас это вопрос жизни и смерти. Текущая ситуация укрепляет нас в нашем понимании, что мы нуждаемся в ядерном оружии для того, чтобы отразить возможное нападение», — цитирует ее слова агентство РИА Новости.

Она также добавила, что Пхеньян живет в условиях постоянной ядерной угрозы со стороны США.

На прошлой неделе прошли ядерные испытания, в которых принимала участие американская сторона, напомнила Сон Хи. Это действие обязательно вызовет противодействие со стороны КНДР.

«Наш лидер (Ким Чен Ын – прим. ред.) разъяснил нашу позицию, согласно которой мы усмирим США и ответим на огонь огнем», — сообщила она в ходе выступления на Московской конференции по безопасности.

В понедельник США и Южная Корея начали совместные военно-морские ученая в Японском и Желтом морях.

