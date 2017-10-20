Последнее корейское предупреждение: КНДР и США застыли в шаге от войны

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Узел противоречий между Пхеньяном и Вашингтоном, поддерживаемого Сеулом и Токио, на Корейском полуострове с каждым днем затягивается все туже. Накал воинственной риторики не только не снижается, но напротив, продолжает расти.

Очередной сюрприз от Ына

В ответ на продолжение Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы Вашингтон наращивает в регионе свое военное присутствие. 16 октября в Японском и Желтом морях стартовали американо-южнокорейские учения, в которых приняла участие авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем США «Рональд Рейган».

Это побудило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) озвучить следующее, составленное в неподражаемой северокорейской манере, заявление: «Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте!»

Одновременно появилась информация, согласно которой американские разведслужбы вскрыли факт строительства на северокорейской верфи Симпхо, расположенной в провинции Хамген-Намдо, подводной лодки водоизмещением более 2 тысяч тонн и шириной 11 метров. По мнению аналитиков США, эта самая большая из всех построенных на данный момент в КНДР субмарин является новым подводным носителем баллистических ракет.

Разумеется, такой сюрприз от Ким Чен Ына вряд ли будет способствовать разрешению кризиса на Корейском полуострове. Как, впрочем, и заявление ЦТАК, подкрепленное наличием в составе ВМС КНДР более 70 средних, малых и сверхмалых субмарин.

Подводный флот Пхеньяна

Какими подводными лодками располагает Пхеньян? Способны ли они представлять реальную опасность для США и их союзников? На эти и другие вопросы Федеральному агентству новостей ответил эксперт по нераспространению ядерного оружия Владимир Хрусталев.

— Владимир Владимирович, что собой представляет подводный флот КНДР и насколько он опасен для противников Пхеньяна?

— Военно-морские силы Корейской Народно-Демократической Республики располагают довольно большой группировкой неатомных подводных лодок. Значительная их часть — это подлодки малого и сверхмалого водоизмещения. Несмотря на это, в акваториях, прилегающих непосредственно к берегам КНДР, они могут представлять серьезную опасность для флотов противника.

— Известно, что в составе северокорейских ВМС есть минимум одна дизель-электрическая подводная лодка — носитель баллистических ракет. Что это за лодка, сколько и какие баллистические ракеты она способна нести?

— Да, такая подводная лодка у северокорейцев имеется. По понятным причинам, о ней мало известно. Считается, что это экспериментальная дизель-электрическая подводная лодка, созданная для отработки технологии постройки подводных ракетоносцев. Субмарина имеет на борту одно пусковое устройство для баллистической ракеты «Пуккыксон-1» («Полярная Звезда-1»). В августе 2016 года данная подводная лодка осуществила успешный подводный запуск «Пуккынсона».

— Имеются ли какие-нибудь сведения о силовой установке нового северокорейского подводного носителя баллистических ракет?

— Пока мы знаем лишь то, что новый ракетоносец неатомный. Особенности его силовой установки пока не известны. Тем не менее, предполагается, что радиус действия у новой северокорейской подлодки будет выше, чем у субмарин, уже находящихся в строю ВМС КНДР.

Накроет цели прямо от причала…

— Может ли, на ваш взгляд, строящаяся северокорейцами подводная лодка водоизмещением в две тысячи тонн получить на вооружение баллистические ракеты, способные добить до расположенных в Японии американских баз?

— До Японии уже имеющиеся у Пхеньяна ракеты морского базирования достают вполне. «Пуккыксон-1» в августе 2016 года запускался по навесной траектории с аномально высоким апогеем и на относительно малую дальность. При стрельбе по траектории на максимальную дальность и с той же полезной нагрузкой, что и при запуске в августе 2016 года, эта ракета легко накроет цели в Японии и в той же Южной Корее практически «от причала».

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Ожидается, что новый северокорейский подводный ракетоносец будет иметь на борту уже не одну баллистическую ракету, а несколько. Возможно, это будут уже не «Пуккынсон-1», а «Пуккынсон-3». По крайней мере, мы располагаем информацией о разработке в КНДР новых баллистических ракет. Правда, внятные данные о характеристиках «Пуккынсон-3» пока отсутствуют.

— Позволяет ли научно-технический и промышленный потенциал Северной Кореи в ближайшем будущем развернуть серийное строительство подводных ракетоносцев?

— Судя по всему, северокорейцы планируют построить серию как минимум из трех двухтысячетонных подлодок. Ну, а то, что ВПК КНДР с такой задачей справится, особых сомнений нет.

В качестве P.S.: 20 октября глава ЦРУ Майк Помпео во время саммита по национальной безопасности признал, что Северная Корея будет готова нанести ядерный удар по территории США уже через несколько месяцев. После чего Помпео призвал американцев прямо сейчас задуматься над «последним шагом» по отношению к КНДР. Каким этот шаг может стать — догадаться не трудно…