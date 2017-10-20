Украинский политик и польский журналист поспорили из-за «Михомайдана» на российском ТВ

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Украинский политик, лидер политической партии «Союз левых сил» Василий Волга в прямом эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил о том, что так называемый «Михомайдан», протестные акции, одним из организаторов которых является Михаил Саакашвили, не принесет Украине позитивных изменений. Также он дал оценку происходящим в Киеве протестным акциям.

«Все, что мы видим, — это наемники, которые сначала участвовали в одном перевороте, сейчас пытаются участвовать во втором перевороте. В этом вопросе, кстати, очень важна терминология. Идут споры: был ли революцией 2013 год, либо революция происходит сейчас. Дорогие друзья, перестаньте спорить. Ни то, ни другое революцией не является. Революция — это коренное изменение социально-экономической формации. И что произошло? Частная собственность стала собственностью народной? Нет. Фабрики и заводы вернулись к рабочим? Нет. Даже надежду на землю сейчас отбирают у крестьян. Когда приходят одни и говорят власти, что вы наворовались, теперь мы будем воровать — это не революция. Это переворот», — заявил Волга

Волга также считает, что антикоррупционный суд не позволит сдержать распространение коррупции. Корень проблемы, по мнению политика, лежит в самом существовании частного капитала.

В дискуссию включился польский журналист Томаш Мацейчук. Он заявил, что критиковать всех подряд легко, и предложил Волге найти выход из сложившейся ситуации.

«Чем больше развита частная собственность, тем более, когда все фабрики и заводы сконцентрированы в руках одного человека, либо группы лиц, тем сильнее будет развита коррупция. Друзья, коррупция — это не то, когда нам в ЖЭКе приходится доплатить. Высшая коррупция — это коррупция политическая. Когда олигарх, имеющий средства массовой информации, имеющий средства производства, концентрирующий в своих руках большие деньги, покупает политическую партию и проводит ее в парламент. Необходимо изменить способ распределения благ в сторону народа, вернуть бюджетообразующие отрасли в государственную собственность, — парировал Волга.

Мацейчук на это ответил, что регулирующее воздействие госорганов необходимо снизить, по его представлению, свободный капитал может уничтожить олигархат.

«Это то, за что выступает МВФ. Это не про деньги, нужны реформы, нужна революция. Россия не должна мешать, потому что из-за этого там становится только хуже», — эмоционально высказался Мацейчук.

Также он заявил, что Петр Порошенко не осуществил обещанные реформы, прикрываясь тем, что на Украине идет война. Европа, по словам польского журналиста, устала от этой войны.

Жирную точку в споре поставил украинский политолог Павел Жовниренко.