Аксенов назвал «аморальным» предложение Земана о компенсации за Крым

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Симферополь, 20 октября. Глава республики Крым Сергей Аксенов назвал «аморальным» предложение президента Чехии Милоша Земана о выплате компенсации за полуостров.

«Считаю предложение президента Чехии о компенсациях аморальным. Свобода крымчан оплачена 23 годами украинского безвременья и жизнями тех, кто погиб в результате действий экстремистов во время митинга 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета республики», — цитирует слова Аксенова ТАСС.

Глава Крыма также прокомментировал опубликованный опрос ВЦИОМ, согласно которому большая часть граждан нашей страны по поддержала инициативу чешского лидера.

«Результаты опроса свидетельствуют, что патриотический «крымский консенсус», сформировавшийся в марте 2014 года, является определяющим в российском обществе», — добавил Аксенов.

Он обратил внимание на тот факт, что возраст людей, которые поддержали «компенсацию» за Крым варьируется от 18 до 24 лет. В связи с этим глава полуострова считает, что среди молодежи нужно более активно нести информацию о событиях Крымской весны 2014 года.

Напомним, что 10 октября президент Чехии Милош Земан, выступая на трибуне ПАСЕ, заявил, что воссоединение России и Крыма — это «свершившийся факт». Однако Киев может потребовать «компенсацию» за полуостров в виде финансовых средств, нефти или газа.