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Аксенов назвал «аморальным» предложение Земана о компенсации за Крым
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    Аксенов назвал «аморальным» предложение Земана о компенсации за Крым

    15:04  20 Октября 2017  /обновлено: 15:04  20 Октября 2017
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    Аксенов назвал «аморальным» предложение Земана о компенсации за Крым

    Симферополь, 20 октября. Глава республики Крым Сергей Аксенов назвал «аморальным» предложение президента Чехии Милоша Земана о выплате компенсации за полуостров.

    «Считаю предложение президента Чехии о компенсациях аморальным. Свобода крымчан оплачена 23 годами украинского безвременья и жизнями тех, кто погиб в результате действий экстремистов во время митинга 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета республики», — цитирует слова Аксенова ТАСС.

    Глава Крыма также прокомментировал опубликованный опрос ВЦИОМ, согласно которому большая часть граждан нашей страны по поддержала инициативу чешского лидера.

    Аксенов назвал «аморальным» предложение Земана о компенсации за Крым

    «Результаты опроса свидетельствуют, что патриотический «крымский консенсус», сформировавшийся в марте 2014 года, является определяющим в российском обществе», — добавил Аксенов.

    Он обратил внимание на тот факт, что возраст людей, которые поддержали «компенсацию» за Крым варьируется от 18 до 24 лет. В связи с этим глава полуострова считает, что среди молодежи нужно более активно нести информацию о событиях Крымской весны 2014 года.

    Напомним, что 10 октября президент Чехии Милош Земан, выступая на трибуне ПАСЕ, заявил, что воссоединение России и Крыма — это «свершившийся факт». Однако Киев может потребовать «компенсацию» за полуостров в виде финансовых средств, нефти или газа.

    Автор: Дима Оленин
    #россия #украина #крым #аксенов #земан
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