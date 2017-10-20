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Сирия новости 20 октября 16.30: турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде прошли похороны генерала Захреддина
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    Сирия новости 20 октября 16.30: турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде прошли похороны генерала Захреддина

    16:30  20 Октября 2017
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    Сирия новости 20 октября 16.30: турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде прошли похороны генерала Захреддина

    Сирия, 20 октября. Турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде состоялись похороны Иссама Захреддина, начальник генштаба Ирана посетил прифронтовую линию Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Хомсе, наносят удары по ИГ1 и «Ан-Нусре» в Хаме.  

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку боевиков в Алеппо, при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ на востоке Хомса, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»: атакует позиции САА на востоке Хомса.

    «Тахрир аш-Шам»: пошли на переговоры с турецкими военными в Идлибе, ведут бои с САА в Хаме.  

    Сирия новости 20 октября 16.30: турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде прошли похороны генерала Захреддина

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 20 октября 16.30: турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде прошли похороны генерала Захреддина

    Боевики радикальной оппозиции предприняли попытку проникнуть в штаб воздушной разведки сирийской армии в Алеппо, сообщает источник в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). По данным автора публикации, солдаты Сирийской арабской армии (САА) отразили нападение радикалов на свои позиции.

    Начальник генштаба Ирана посетил прифронтовую линию Алеппо, передает информационное агентство Reuters. Накануне в Дамаске иранский военачальник встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы обсудить дальнейшую совместную стратегию борьбы с радикальными исламистами.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 20 октября 16.30: турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде прошли похороны генерала Захреддина

    Террористы «Исламского государства»1 продолжают атаковать позиции армии САР и препятствовать продвижению правительственных войск на востоке провинции Хомс. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает на своем сайте, что бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГ отмечаются в окрестностях городов Эс-Сухне и Хамима. Ранее ИГИЛовцы не раз предпринимали попытки контратаковать расположения армии САР, однако САА при поддержке ВКС РФ отражает нападения исламистов, сохраняя свои позиции и продвигаясь в регионе.

    Также SOHR пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных формирований в районе города Талльбиса на севере Хомса.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 20 октября 16.30: турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде прошли похороны генерала Захреддина

    Местный источник в провинции Идлиб передает на своей странице в Twitter (@metesohtaoglu), что Турция развернула первый наблюдательный пункт на территории региона. Напомним, в рамках договоренностей, к которым пришли участники переговоров в Астане, в провинции Идлиб установлена зона деэскалации сирийского конфликта. Турецкие военные, а также 25 тысяч подконтрольных Анкаре боевиков Сирийской свободной армии (ССА) должны обеспечивать соблюдение условий перемирия на территории региона.

    Местные источники также сообщают, что турецкая сторона провела переговоры с боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1.

    Провинция Хама

    Сирия новости 20 октября 16.30: турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде прошли похороны генерала Захреддина

    Вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками «Тахрир аш-Шам» зафиксированы в восточной части провинции Хама. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что в ходе боев к северу от деревни Таль Мариджаб сторонники «Джебхат ан-Нусры» уничтожили пушку армии САР. Взаимные обстрелы соперников в районе населенного пункта продолжаются. Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в восточной части региона. Также российская авиация продолжает бомбить позиции «Исламского государства».

    Провинция Эс-Сувейда

    Сирия новости 20 октября 16.30: турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде прошли похороны генерала Захреддина

    В административном центре провинции прошли похороны генерала Иссама Захреддина, передает местный источник в социальной сети Twitter (@leithfadel). Напомним, один из самых знаменитых военачальников сирийской армии, державший трехлетнюю оборону Дейр эз-Зора, погиб, подорвавшись на мине в районе Ховейджат-эс-Сакр. Церемония прощания с Иссамом Захреддином состоялась в родном городе генерала -  Эс-Сувейде. Ранее сообщалось, что правительство САР запустило утренние автобусы из Дамаска к месту панихиды, чтобы все желающие могли отдать дань уважения легендарному военачальнику.

    Ирак

    Сирия новости 20 октября 16.30: турецкие военные ведут переговоры с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в Эс-Сувейде прошли похороны генерала Захреддина

    В провинции Киркук продолжаются столкновения между иракской армией и отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» с одной стороны и «Пешмергой» - с другой. Местный источник в социальной сети Twitter (@alhashd_Media) передает, что в результате боев между проправительственными силами и курдскими отрядами в районе города Алтын Кюпрю 26 бойцов «Пешмерги» были арестованы солдатами армии Ирака. Правительственные войска заняли населенный пункт.  

    Ранее сообщалось о столкновениях между курдскими отрядами и иракской армией на шоссе, соединяющем Киркук и Эрбиль. Накануне дорога была перекрыта сначала солдатами армии Ирака, а затем курдскими ополченцами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #курды #ирак #саа #идлиб #сса #хомс #эс-сувейда #киркук #пешмерга #захреддин
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