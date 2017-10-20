Сирия после взятия Ракки: что дает США освобождение от боевиков бывшей столицы ИГ*

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Курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG) несколько дней назад закончили операцию «Гнев Евфрата» по освобождению бывшей столицы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) Ракки. На данный момент территория города находится под полным контролем проамериканских формирований. Освобождение Ракки от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) являлось одной из главных целей международной коалиции, возглавляемой США.

Напомним, штурм города начался 6 июня и продолжался четыре месяца при активной поддержке авиации коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. В наземной операции курдских вооруженных формирований также участвовали и несколько сотен бойцов подразделений специального назначения США.

К началу сентября курдам удалось освободить от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) район Старого города. 9 октября уже появились сообщения о том, что проамериканские силы приступили к завершающему этапу штурма. Первая информация о том, что город перешел под полный контроль курдских формирований, стала поступать во вторник, 17 октября.

The liberation of #Raqqa is a result of the unity of the Syrian peoples; Kurds, Arabs, Assyrians &other ethnicities: https://t.co/pzNp3zpCd4 pic.twitter.com/taimQBcw8j — Rojava Defense Units (@DefenseUnits) October 18, 2017

Этому предшествовали сообщения о состоявшейся неофициальной сделке между представителями курдов и «Исламского государства» (запрещено в РФ) об эвакуации остающихся в Ракке сил террористической организации. По сведениям независимых активистов из организации «Ракку тихо режут», накануне окончания операции город покинуло 30 автобусов и 10 грузовиков с боевиками и членами их семей.

По оценке Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), за все время операции по освобождению Ракки погибло, по меньшей мере, 3250 человек, из которых 1130 — гражданские. Это число не учитывает сотни пропавших без вести.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о том, как взятие бывшей столицы «псевдо-Халифата» повлияет на ситуацию в Сирии. Эксперт напомнил, что Ракка потеряла свое военно-политическое значение еще в начале лета, поскольку основные силы боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) были передислоцированы в другие районы — в частности, в район Акербата и в провинцию Дейр эз-Зор:

«Ракка перестала играть роль столицы «Исламского государства» (запрещено в РФ), однако оставаясь при этом одним из крупнейших городов, находившихся под контролем террористической организации».

Таким образом, по словам нашего собеседника, взятие Ракки для США — это важная победа, в первую очередь, с точки зрения американских интересов, и, возможно, общей борьбы против «Исламского государства» (запрещено в РФ):

«Свое прежнее значение она потеряла для террористов давно, поскольку была фактически окружена. Эта победа позволяет американцам говорить, что они тоже воевали против «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии».

Эксперт считает, что взятие Ракки позволит США перераспределить свои силы в Сирии:

«Проамериканские силы частично будут перенаправлены в северные районы провинции Дейр эз-Зор для поддержки операции по завладению нефтяными полями, в район сосредоточения южнее Аш-Шаддади с последующим выдвижением к нефтяным полям. Часть сил будет переброшена к северу от Манбиджа, где они должны будут сменить американские части на линии разграничения между турецкими боевиками и курдскими формированиями, что позволит Соединенным Штатам Америки высвободить часть сил своего спецназа, чтобы использовать его уже в других районах. Будет укрепляться и плацдарм в районе Табки и Ресафы».

По мнению нашего собеседника, взятие проамериканскими силами Ракки события могут начать развивать по двум сценариям:

«Как максимум, это вторжение США в северную территорию Сирии, потому что проект Сирийского Курдистана с повестки никто не снимал. Но здесь все зависит от того, насколько сильным будет противодействие этим планам со стороны России, правительства Башара Асада, Ирана и Турции. Как минимум, это занятие наиболее выгодных для США позиций, как военных, так и экономических, для торга в послевоенном урегулировании, где американцы с помощью курдов постараются обеспечить свои долгосрочные интересы в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.