Пустынные отходы от Сирии: поставки «Хаммеров» в ВСУ прокомментировали в России
Киев, 20 октября. Армия Украины получит 40 медицинских машин Hummer от американской автомобилестроительной корпорации AM General. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.
Пользователи соцсетей активно комментируют эту новость, называя обещанные военным машины «хламом»:
«Они хоть по дороге ломаться предательски не станут? Списанное толкать — это так по-дружески...»
Они хоть по дороге ломаться предательски не станут?— Злой Миха (@ZloY_Miha) October 20, 2017
Списанное толкать, это так по дружески...
Но воякам на Украине не привыкать ????
«У американцев программа утилизации идёт полным ходом))»
У американцев программа утилизации идёт полным ходом))— Буба Касторский (@BoobaKastorsky) October 20, 2017
«Весь хлам списывают. Еще, поди, на те деньги, которые сами же дали в кредит))»
весь хлам списывают . еще пади на те деньги которые сами же дали в кредит))— Слава Японцев (@yaponchik33) October 20, 2017
«Не поставят, а продадут утиль, по цене новых»
Не поставят, а продадут утиль, по цене новых.— ПВО СТРАНЫ (@HomenyukMikhail) October 20, 2017
В России также шутят, размышляя, где служили эти автомобили до того, как их решили передать ВСУ:
«Опять, небось, пустынные отходы от Сирии..»
Опять небось пустынные отходы от Сирии...— Владимир Владимирови (@Spravedliviy7) October 20, 2017
«Это те, что еще со времен Вьетнама остались?)»
это те что еще со времен вьетнама остались?)— Слава Японцев (@yaponchik33) October 20, 2017
В комментариях встречаются и отсылки к поставкам США нелетального оружия на Украину. Напомним, очередной тендер на поставку был проведен бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков в августе этого года.
«Ну, надо признать, это, действительно, оружие нелетальное. Главное, чтобы оно оказалось ездельным или хотя бы самостоятельно перемещабельным».
Ну, надо признать, это, действительно, оружие нелетальное. Главное, чтобы оно оказалось ездельным или хотябы самостоятельно перемещабельным.— Евгений Прокопьев (@dikal111) October 20, 2017