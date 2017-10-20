Пустынные отходы от Сирии: поставки «Хаммеров» в ВСУ прокомментировали в России

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Киев, 20 октября. Армия Украины получит 40 медицинских машин Hummer от американской автомобилестроительной корпорации AM General. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

Пользователи соцсетей активно комментируют эту новость, называя обещанные военным машины «хламом»:

«Они хоть по дороге ломаться предательски не станут? Списанное толкать — это так по-дружески...»

Они хоть по дороге ломаться предательски не станут?

Списанное толкать, это так по дружески...

Но воякам на Украине не привыкать ???? — Злой Миха (@ZloY_Miha) October 20, 2017

«У американцев программа утилизации идёт полным ходом))»

У американцев программа утилизации идёт полным ходом)) — Буба Касторский (@BoobaKastorsky) October 20, 2017

«Весь хлам списывают. Еще, поди, на те деньги, которые сами же дали в кредит))»

весь хлам списывают . еще пади на те деньги которые сами же дали в кредит)) — Слава Японцев (@yaponchik33) October 20, 2017

«Не поставят, а продадут утиль, по цене новых»

Не поставят, а продадут утиль, по цене новых. — ПВО СТРАНЫ (@HomenyukMikhail) October 20, 2017

В России также шутят, размышляя, где служили эти автомобили до того, как их решили передать ВСУ:

«Опять, небось, пустынные отходы от Сирии..»

Опять небось пустынные отходы от Сирии... — Владимир Владимирови (@Spravedliviy7) October 20, 2017

«Это те, что еще со времен Вьетнама остались?)»

это те что еще со времен вьетнама остались?) — Слава Японцев (@yaponchik33) October 20, 2017

В комментариях встречаются и отсылки к поставкам США нелетального оружия на Украину. Напомним, очередной тендер на поставку был проведен бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков в августе этого года.

«Ну, надо признать, это, действительно, оружие нелетальное. Главное, чтобы оно оказалось ездельным или хотя бы самостоятельно перемещабельным».