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#Соцсети
Пустынные отходы от Сирии: поставки «Хаммеров» в ВСУ прокомментировали в России
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    Пустынные отходы от Сирии: поставки «Хаммеров» в ВСУ прокомментировали в России

    15:31  20 Октября 2017
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    США поставят Украине 40 автомобилей Hummer на нужды армии

    Киев, 20 октября. Армия Украины получит 40 медицинских машин Hummer от американской автомобилестроительной корпорации AM General. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

    Пользователи соцсетей активно комментируют эту новость, называя обещанные военным машины «хламом»:

    «Они хоть по дороге ломаться предательски не станут? Списанное толкать — это так по-дружески...»

    «У американцев программа утилизации идёт полным ходом))»

    «Весь хлам списывают. Еще, поди, на те деньги, которые сами же дали в кредит))»

    «Не поставят, а продадут утиль, по цене новых»

    В России также шутят, размышляя, где служили эти автомобили до того, как их решили передать ВСУ:

    «Опять, небось, пустынные отходы от Сирии..»

    «Это те, что еще со времен Вьетнама остались?)»

    В комментариях встречаются и отсылки к поставкам США нелетального оружия на Украину. Напомним, очередной тендер на поставку был проведен бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков в августе этого года.

    «Ну, надо признать, это, действительно, оружие нелетальное. Главное, чтобы оно оказалось ездельным или хотя бы самостоятельно перемещабельным».

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #всу #украина #вооружения #помощь
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