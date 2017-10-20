Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию партию МиГ-29

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Белград, 20 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим коллегой из Сербии Александром Вулиным военно-техническое сотрудничество двух стран.

Во время встречи с министром обороны Сербии Александром Вулиным Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия выполнила обещание доставить в Белград шесть истребителей МиГ-29, которые станут гарантом безопасности и независимости страны.

Партия истребителей доставлена в начале октября в Сербию по решению президента России и была приурочена к празднованию 73-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

В планах главы военного ведомства России встреча с президентом Сербии Александром Вучичем и участие в торжественных мероприятиях, посвященных освобождению Белграда.