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Технологии
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Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию партию МиГ-29
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    Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию партию МиГ-29

    14:25  20 Октября 2017
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    Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию партию МиГ-29

    Белград, 20 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим коллегой из Сербии Александром Вулиным военно-техническое сотрудничество двух стран.

    Во время встречи с министром обороны Сербии Александром Вулиным Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия выполнила обещание доставить в Белград шесть истребителей МиГ-29, которые станут гарантом безопасности и независимости страны.

    Партия истребителей доставлена в начале октября в Сербию по решению президента России и была приурочена к празднованию 73-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

    В планах главы военного ведомства России встреча с президентом Сербии Александром Вучичем и участие в торжественных мероприятиях, посвященных освобождению Белграда.

    Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию партию МиГ-29

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #миг-29 #сербия #александр вулин
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