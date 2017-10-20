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Ученые разгадали тайну появления загадочных лунных вспышек
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    Ученые разгадали тайну появления загадочных лунных вспышек

    14:12  20 Октября 2017
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    Ученые разгадали тайну появления загадочных лунных вспышек

    Лондон, 20 октября. Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) рассказали о том, каким образом появляются слабые вспышки на Луне, происхождение которых долгое время было неизвестным.

    По словам астрономов, подобные вспышки возникают при ударе о поверхности спутника Земли. Этот вывод основан на показателях, полученных с помощью 1,2-метрового телескопа, расположенного в обсерватории Крионери в Греции.

    В течение двух лет астрономы следили за ночной стороной Луны, на которую не падают солнечные лучи. Слабые вспышки на поверхности спутника Земли фиксировались двумя камерами, одна из которых улавливала красный диапазон излучения, а другая — ближний инфракрасный.

    По словам ученых, им удалось обнаружить несколько десятков вспышек. В среднем одна такая вспышка появлялась за 1,8 часа наблюдения. С помощью современной техники астрономам удалось определить температуру удара и массу упавших на поверхность Луны тел. Выяснилось, что при столкновении температура породы увеличивалась до 1770-3730 Кельвинов. Это указывает на тот факт, что масса падающих на спутник Земли метеоритов не превышает пары десятков граммов, передает телеканал «360».

    Автор: Дима Оленин
    #космос #луна #вспышки
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