В Сирии показали захваченные у ИГ танки и американские пушки

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Меядин, 20 октября. Правительственные войска захватили у боевиков «Исламского государства»1 крупный склад оружия и ангары с бронетехникой.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в ходе наступательной операции сирийская армия при поддержке ВКС РФ полностью зачистила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) город Меядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Армейцам удалось захватить танки террористов, противотанковые гранатометы, безоткатные орудия, огнеметы и стрелковое оружие. Среди трофеев было обнаружено вооружение производства стран НАТО и Израиля, в том числе американская гаубица М198, а также беспилотные летательные аппараты.

1 Организация запрещена на территории РФ.