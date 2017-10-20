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Весь мир
В Сирии показали захваченные у ИГ танки и американские пушки
Весь мир
В Сирии показали захваченные у ИГ танки и американские пушки
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    В Сирии показали захваченные у ИГ танки и американские пушки

    14:05  20 Октября 2017
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    В Сирии показали захваченные у ИГ танки и американские пушки

    Меядин, 20 октября. Правительственные войска захватили у боевиков «Исламского государства»1 крупный склад оружия и ангары с бронетехникой.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в ходе наступательной операции сирийская армия при поддержке ВКС РФ полностью зачистила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) город Меядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

    Армейцам удалось захватить танки террористов, противотанковые гранатометы, безоткатные орудия, огнеметы и стрелковое оружие. Среди трофеев было обнаружено вооружение производства стран НАТО и Израиля, в том числе американская гаубица М198, а также беспилотные летательные аппараты.  

    В Сирии показали захваченные у ИГ танки и американские пушки

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор #меядин
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