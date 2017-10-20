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Технологии
Фрагменты советского спутника могут упасть на Землю через три дня
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Впервые в России иллюзионист на 4 часа погрузится в ледяной саркофаг
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    Впервые в России иллюзионист на 4 часа погрузится в ледяной саркофаг

    14:15  20 Октября 2017
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    Впервые в России иллюзионист на 4 часа погрузится в ледяной саркофаг

    Москва, 20 октября. Иллюзионист Александр Магу в субботу, 21 октября, впервые в России погрузится в ледяной саркофаг на четыре часа.

    Магу два года готовился к этому трюку. По словам иллюзиониста, он часами находился на толщах льда, приучая тело к холоду. Как сообщают источники, его наставником был консультант Дэвида Копперфилда из США.

    Фокусник намерен на четыре часа погрузится в ледяной саркофаг, засыпанный ледяной крошкой, и выжить. Отмечается, что для возможностей обычного человека это практически невозможно. В России этот трюк будет совершен впервые, передает «Дни.ру».

    Впервые в России иллюзионист на 4 часа погрузится в ледяной саркофаг

    Наблюдать за испытанием смогут жители и гости Москвы. Оно будет проходить 21 октября в  «Метрополисе».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #москва #александр магу #иллюзионист #фокус
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