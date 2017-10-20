Впервые в России иллюзионист на 4 часа погрузится в ледяной саркофаг

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Москва, 20 октября. Иллюзионист Александр Магу в субботу, 21 октября, впервые в России погрузится в ледяной саркофаг на четыре часа.

Магу два года готовился к этому трюку. По словам иллюзиониста, он часами находился на толщах льда, приучая тело к холоду. Как сообщают источники, его наставником был консультант Дэвида Копперфилда из США.

Фокусник намерен на четыре часа погрузится в ледяной саркофаг, засыпанный ледяной крошкой, и выжить. Отмечается, что для возможностей обычного человека это практически невозможно. В России этот трюк будет совершен впервые, передает «Дни.ру».

Наблюдать за испытанием смогут жители и гости Москвы. Оно будет проходить 21 октября в «Метрополисе».