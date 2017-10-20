Лавров выразил обеспокоенность попытками дискриминировать депутатов РФ в ПАСЕ

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Москва, 20 октября. Россия озабочена ситуацией в ПАСЕ в связи с попытками дискриминировать депутатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

«Безусловно, мы очень озабочены ситуацией, которая сложилась в ПАСЕ с попытками дискриминировать депутатов», — сказал Лавров.

По его словам, Москва ценит усилия генсека Совета Европы, которые он предпринимает для нормализации этой ситуации. Глава МИД РФ также отметил, что считает полезной встречу Ягланда и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая состоялась в пятницу.

Напомним, в 2014 и 2015 годах российские депутаты были лишены права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.