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Политика
Лавров выразил обеспокоенность попытками дискриминировать депутатов РФ в ПАСЕ
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    Лавров выразил обеспокоенность попытками дискриминировать депутатов РФ в ПАСЕ

    14:14  20 Октября 2017
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    Лавров выразил обеспокоенность попытками дискриминировать депутатов РФ в ПАСЕ

    Москва, 20 октября. Россия озабочена ситуацией в ПАСЕ в связи с попытками дискриминировать депутатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

    «Безусловно, мы очень озабочены ситуацией, которая сложилась в ПАСЕ с попытками дискриминировать депутатов», — сказал Лавров.

    По его словам, Москва ценит усилия генсека Совета Европы, которые он предпринимает для нормализации этой ситуации. Глава МИД РФ также отметил, что считает полезной встречу Ягланда и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая состоялась в пятницу.

    Напомним,  в 2014 и 2015 годах российские депутаты были лишены права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

    Автор: Алексей Громов
    #лавров #мид рф #пасе #ягланд
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