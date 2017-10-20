Глава Пензенской области обещает выполнить майские указы Путина

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Верона, 20 октября. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что регион имеет средства на выполнение майских указов президента России Владимира Путина.

«Безусловно, средства на выполнение майских (указов) у нас в бюджете есть, я как губернатор региона и министерство финансов очень пристально следим за той ситуацией, и мы никогда не допустим, чтобы указы президента РФ не выполнялись или выполнялись не в полном объеме», — заявил он на полях Евразийского экономического форума в Вероне.

Белозерцев подчеркнул, что для него это недопустимо. Он также добавил, что региональные власти работают над увеличением налоговой базы, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляет 31%. В среднем по России этот показатель составляет 28%.

Губернатор также добавил, что лично отслеживает выполнение майских указов Путина. Он выразил уверенность, что коллеги из Карелии справятся со своей задачей, так как другого пути у них нет. В этой проблеме должны найти положительное решение.

Напомним, что власти Карелии направили обращение в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева с просьбой выделить дополнительные средства из государственного бюджета. В Минфине республики заявили, что бюджету Карелии в 2017 году необходимо получить 783 миллиона рублей для выплаты зарплат социальным работникам, передает агентство РИА Новости.