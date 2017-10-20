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Политика
Глава Пензенской области обещает выполнить майские указы Путина
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    Глава Пензенской области обещает выполнить майские указы Путина

    16:00  20 Октября 2017
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    Глава Пензенской области обещает выполнить майские указы Путина

    Верона, 20 октября. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что регион имеет средства на выполнение майских указов президента России Владимира Путина.

    «Безусловно, средства на выполнение майских (указов) у нас в бюджете есть, я как губернатор региона и министерство финансов очень пристально следим за той ситуацией, и мы никогда не допустим, чтобы указы президента РФ не выполнялись или выполнялись не в полном объеме», — заявил он на полях Евразийского экономического форума в Вероне.

    Белозерцев подчеркнул, что для него это недопустимо. Он также добавил, что региональные власти работают над увеличением налоговой базы, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляет 31%. В среднем по России этот показатель составляет 28%.

    Губернатор также добавил, что лично отслеживает выполнение майских указов Путина. Он выразил уверенность, что коллеги из Карелии справятся со своей задачей, так как другого пути у них нет. В этой проблеме должны найти положительное решение.

    Напомним, что власти Карелии направили обращение в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева с просьбой выделить дополнительные средства из государственного бюджета. В Минфине республики заявили, что бюджету Карелии в 2017 году необходимо получить 783 миллиона рублей для выплаты зарплат социальным работникам, передает агентство РИА Новости.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #пенза #карелия #майские приказы
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