Перспективный авианосец «Шторм»

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Военно-морской флот Российской Федерации планируется усилить новым многоцелевым тяжелым атомным авианосцем «Шторм». Благодаря такому кораблю российский флот получит возможность развернуть мобильную базу для большой авиагруппы в самых удаленных частях Мирового океана. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Благодаря тому, что корабль имеет ледовый класс, «Шторм» может выполнять боевые задачи не только в теплых морях, но в стратегически важном арктическом регионе. Авианосец сможет разместить на своем борту до 90 летательных аппаратов различного назначения, включая новейшие вертолеты, истребители и самолеты радиолокационной разведки.

«Шторм» будет защищен корабельной версией перспективного сухопутно-ракетного комплекса С-500. Этот ЗРК способен обнаруживать баллистические и аэродинамические цели на дальности 800 километров, а также поражать объекты, которые летят со скоростью до семи тысяч метров в секунду. Кроме того, авианосец обладает новейшими средствами противоторпедной обороны, информация о которых засекречена.

Согласно имеющейся информации, длина «Шторма» составит 330 метров, ширина — 40 метров, осадка — 11 метров, водоизмещение — 95 тысяч тонн. Авианосец сможет развивать скорость до 30 узлов (56 километров в час). Автономность хода корабля — 120 суток. Всего на авианосце «Шторм» службу будут нести до пяти тысяч человек экипажа.

Обратим внимание, что министерство обороны Российской Федерации пока не подписало контракт на строительство авианосца «Шторм», поэтому некоторые его базовые параметры еще могут измениться, в зависимости от пожелания заказчика. В мае 2016 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что контракт на строительство перспективного авианосца может быть заключен к концу 2025 года.

Предположительная стоимость корабля — 350 миллиардов рублей. Строительство авианосца «Шторм» может занять восемь-девять лет.

Ожидается, что техническое проектирование авианосца начнется в 2017-2018 годах. Начало основного этапа проектирования планируется на 2020 год.