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Политика
Посольство РФ ответило на обвинения США в «развязывании войны»
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    Посольство РФ ответило на обвинения США в «развязывании войны»

    14:18  20 Октября 2017
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    РФ советует США искать причастных к вмешательству в президентские выборы среди «друзей и союзников»

    Москва, 20 октября. Посольство РФ посоветовало США проверить «союзников» на вмешательство в выборы президента страны в ответ на обвинения в «развязывании войны».

    Ранее представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что РФ якобы использует вмешательство в выборы как способ ведения войны, поскольку у нее «нет сильной экономики и армии». Таким образом, Хейли практически обвинила Москву в том, что в 2016 году Россия «развязала военные действия» против США. 

    Посольство РФ в Соединенных Штатах в ответ на слова постпреда США при ООН посоветовало обратить внимание на «друзей и союзников», передает «АиФ».

    «Хотели бы напомнить коллеге Никки Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей», — говорится на сайте посольства.

    В российских социальных сетях отрегагировали на бездоказательные обвинения со стороны высокопоставленных чиновников Вашингтона.

    Отметим, что официальные представители РФ неоднократно опровергали инсинуации Вашингтона на тему вмешательства Москвы в американские выборы. Президент России Владимир Путин в интервью американской журналистке Мегин Келли также опроверг эти домыслы, а заодно подчеркнул, что подобные действия не имеют для России никакого смысла.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #выборы в сша #хейли
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