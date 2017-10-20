«Петя, жуй»: митингующие у Рады выложили из конфет послание для Порошенко

В Избранное

Киев, 20 октября. Участники акции протеста на площади Конституции у здания Верховной рады выложили из шоколадных конфет Roshen надпись «Петя, жуй», передает РИА «Новости».

По данным агентства, что митингующие выложили из нескольких килограммов шоколадных конфет послание президенту Украины. Конфетную композицию отчетливо видно из окон украинского парламента. Кроме того, любопытные прохожие, не принимающие участие в акции протеста, подходят к надписи и едят конфеты.

"Петя, жуй". Протестующие у Рады выкладывают из конфет послания Порошенко https://t.co/l81Bg84Vou pic.twitter.com/mMlG3GbGkn — РИА Новости (@rianru) October 20, 2017

Напомним, 17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная украинскими оппозиционными силами. Ближе к вечеру участники акции разбили у стен Верховной рады палаточный городок. На следующий день украинский спецназ предпринял попытку штурма палаточного городка митингующих. Штурм длился несколько минут, однако участники митинга оказали ожесточенное сопротивление и силовики были вынуждены отступить.