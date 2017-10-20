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Украина
«Петя, жуй»: митингующие у Рады выложили из конфет послание для Порошенко
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    «Петя, жуй»: митингующие у Рады выложили из конфет послание для Порошенко

    13:53  20 Октября 2017
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    «Петя, жуй»: митингующие у Рады выложили из конфет послание для Порошенко

    Киев, 20 октября. Участники акции протеста на площади Конституции у здания Верховной рады выложили из шоколадных конфет Roshen надпись «Петя, жуй», передает РИА «Новости».

    По данным агентства, что митингующие выложили из нескольких килограммов шоколадных конфет послание президенту Украины. Конфетную композицию отчетливо видно из окон украинского парламента. Кроме того, любопытные прохожие, не принимающие участие в акции протеста, подходят к надписи и едят конфеты.

    Напомним, 17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная украинскими оппозиционными силами. Ближе к вечеру участники акции разбили у стен Верховной рады палаточный городок. На следующий день украинский спецназ предпринял попытку штурма палаточного городка митингующих. Штурм длился несколько минут, однако участники митинга оказали ожесточенное сопротивление и силовики были вынуждены отступить.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #порошенко #верховная рада #митинг #конфеты
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