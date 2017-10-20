Дворкович считает положительным сигналом «болезнь» Путина цифровизацией

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Сочи, 20 октября. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что «болезнь» президента страны Владимира Путина цифровыми технологиями является положительным сигналом.

Дворкович во время вступления на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи отметил, что страна не сможет быть конкурентоспособной, если не будет развивать технологии. Он отметил, что Россия отстанет от остального мира, если не будет заниматься разработками в этой сфере в ближайшие 5–10 лет.

«Россия — страна, в которой без сигнала сверху мало что системное происходит… — заметил вице-премьер. — Очень хорошо, что президент «заболел» цифровизацией — он продвигает эти идеи и искренне считает, что это магистральный путь развития страны и мира в целом».

Он признал, что с развитием технологий увеличивается разрыв между поколениями, так как молодые люди проводят большинство времени в цифровом мире. Однако это залог развития страны.

Ранее правительственная комиссия под руководством Дворковича приняла экономическую модель Северного широтного хода — участка новой железной дороги в 460 километров, передает Ura.Ru.