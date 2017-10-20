Новый регламент ГИБДД с 20 октября 2017 года: проверка документов, «засады» на дорогах и вежливые инспекторы

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20 октября 2017 года в силу вступает новый административный регламент ГИБДД. Документ обещает многое изменить на российских дорогах. Федеральное агентство новостей знакомит своих читателей с наиболее важными из этих новшеств.

Проверка документов

Самое главное нововведение — сотрудники ГИБДД получили право останавливать водителей где угодно. Обычная проверка документов теперь является формальной причиной для остановки транспортного средства в любом месте.

Ранее водителя можно было остановить, чтобы проверить его права, только на стационарном посту ГИБДД. Вне стационарного поста сотрудник автоинспекции мог остановить транспортное средство только в случае проведения оперативно-профилактических мероприятий, а также на основании подозрительного внешнего вида водителя или нарушения им правил дорожного движения.

Единственное ограничение теперь — каждый сотрудник ГИБДД выбирает место своего дежурства не по своему усмотрению, а исключительно по приказу начальства. Каждый экипаж ГИБДД будет иметь при себе специальную маршрутную карту, где отмечены места, в которых автоинспекторы должны нести службу. Любой остановленный водитель может убедиться в том, что его остановили правомерно, позвонив в дежурную часть.

Также автоинспектор получил право проверять документы не только у водителя транспортного средства, но также и у находящихся на борту пассажиров.

Согласно новой инструкции, документы, которые желает проверить автоинспектор, водитель должен передать ему из рук в руки. При этом он должен достать их из обложек и развернуть. Подобная мера снижает возможность передачи вместе с ними взятки. Также на документах не должно быть никаких «удерживающих устройств», которые могут помешать инспектору забрать их для проверки в патрульную машину. Речь идет о всевозможных цепочках и веревочках, которые некоторые автолюбители до сих пор крепили на свои полиса ОСАГО и права для большей надежности.

Маскировка на местности

Другое важное нововведение — сотрудникам ГИБДД теперь разрешено прятать и маскировать свои патрульные машины на местности. Новый регламент позволяет инспекторам использовать для этого любые детали дорожного ландшафта: горки, крутые повороты, объекты дорожной инфраструктуры, кусты и деревья.

Правда, здесь есть одна немаловажная деталь. Такие импровизированные «засады» на незадачливых водителей можно устраивать, только если экипаж патрульной машины ведет фото- или видеофиксацию нарушений ПДД. Во всех остальных случаях машина автоинспектора должна быть — как и раньше — ясно и отчетливо видна всем участникам дорожного движении.

Тем не менее даже это может быть не таким большим ограничением: отныне инспекторам ГИБДД разрешено использовать для так называемого «скрытого наблюдения» патрульные машины без каких-либо отличительных цвето-графических схем. Отличить их от обычных автомобилей издалека будет не так уж и просто.

Вежливые инспекторы

Очевидно, что новый регламент серьезно расширяет права дорожных инспекторов. Тем не менее есть в нем и новшества, повышающие удобство водителей.

Вспомним один распространенный повод для жалоб среди российских автолюбителей. Сотрудники ГИБДД останавливают водителя и отвозят его в участок для прохождения медицинского освидетельствования, содержится ли в его крови алкоголь или нет. При этом машина автомобилиста остается, что называется, «в поле». После того как было установлено, что человек трезв, ему приходится добираться до своего транспортного средства на такси или своим ходом.

Новые правила избавят водителя от всех этих неприятностей. В случае если медицинское освидетельствование подтвердит его трезвость, сотрудники ГИБДД, которые забрали водителя для проверки, обязаны будут доставить его назад к его автомобилю. Еще один интересный пункт новых правил — если автовладелец согласен на получение информации в такой форме, ГИБДД может уведомить его о времени и месте рассмотрения дела по SMS.

Также при проверке документов от инспектора требуется быть безусловно вежливым и всегда обращаться к автомобилисту на «вы». Он обязан уведомить водителя о том, как тот может обжаловать его решение в случае, если тот с ним не согласен. Что интересно, новый регламент также запрещает изъятие водительского удостоверения прямо на дороге. В случае дорожно-транспортного происшествия, требующего лишения провинившегося водителя прав, он должен будет сам сдать их в подразделение ГИБДД в трехдневный срок.