Более 80% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента

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Москва, 20 октября. Более 80% жителей России одобряют работу Владимира Путина на посту президента страны, 79% высказывают лидеру доверие.

Как и в предыдущем месяце, в октябре 81% россиян полностью доволен работой президента Владимира Путина. Такие результаты показал опрос фонда «Общественное мнение». Негативные оценки работе президента дают всего 11% респондентов, этот показатель стабилен с августа нынешнего года, еще 8% признались, что не могут оценить работу главы государства.

Работу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра РФ оценивают как хорошую 38% россиян, а не одобряет работу Медведева 41% граждан.

Отметим, в опросе фонда «Общественное мнение» приняли участие три тысячи респондентов в 207 населенных пунктах России, он проводился 14 и 15 октября в 73 регионах России.