Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Перспективный авианосец «Шторм»
Россия
Более 80% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 80% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента

    13:48  20 Октября 2017
    47

    Более 80% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента

    Москва, 20 октября. Более 80% жителей России одобряют работу Владимира Путина на посту президента страны, 79% высказывают лидеру доверие. 

    Как и в предыдущем месяце, в октябре 81% россиян полностью доволен работой президента Владимира Путина. Такие результаты показал опрос фонда «Общественное мнение». Негативные оценки работе президента дают всего 11% респондентов, этот показатель стабилен с августа нынешнего года, еще 8% признались, что не могут оценить работу главы государства.

    Работу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра РФ оценивают как хорошую 38% россиян, а не одобряет работу Медведева 41% граждан.

    Отметим, в опросе фонда «Общественное мнение» приняли участие три тысячи респондентов в 207 населенных пунктах России, он проводился 14 и 15 октября в 73 регионах России.

    Автор: Федор Веснин
    #путин #россия #опрос #одобрение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        36
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        4733
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1834
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        238