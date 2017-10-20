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Украина
Украина пожаловалась Брюсселю на иностранцев в Крыму
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    Украина пожаловалась Брюсселю на иностранцев в Крыму

    14:38  20 Октября 2017
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    Украина жалуется Брюсселю на иностранцев в Крыму

    Брюссель, 20 октября. Украина пожаловалась Евросоюзу на «незаконные» посещения иностранцами российского полуострова Крым. Псевдопрокуратура Автономной Республики Крым, подконтрольная Киеву, насчитала почти двести «незаконных» визитов на полуостров с 2014 года. 

    Кроме того, как заявил представитель псевдопрокуратуры АРК Александр Удовиченко, украинской стороной было также зафиксировано около тринадцати тысяч нарушений воздушного пространства полуострова. Россияне это заявление ответили с юмором прокомментировали в социальных сетях.

    «Ворон считали? Они вообще незаконно летают в Крым», — цитирует «Экономика сегодня» шутку.

    Отметим, что заседание, на котором поднимались вопросы о якобы незаконных посещениях Крыма иностранцами, прошло в Брюсселе, сообщает РИА Новости.  

     

    Автор: Федор Веснин
    #украина #крым #иностранцы
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