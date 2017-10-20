Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому ученую степень

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Москва, 20 октября. Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал Минобрнауки не лишать его ученой степени.

«70% за то, чтобы не лишать, 30% — против», — цитирует слова Мединского агентство РИА Новости.

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры России Владимира Мединского, рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Из 21 человек 17 проголосовали в пользу лишения ученой стпени, трое – против, один воздержался от голосования.

Глава Минкультуры поблагодарил президиум ВАК за объективное рассмотрение его работы и за то, что его позволили высказаться. Министр также подчеркнул, что некоторые замечания президиума ВАК имели крайне взвешенный и содержательный характер.

В ближайшее время Минобрнауки подготовит приказ на основании решения ВАК о диссертации Мединского.

Напомним, что участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий публично усомнился в научной ценности диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков».