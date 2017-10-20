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Ученые посоветовали не уступать места в транспорте пожилым людям
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    Ученые посоветовали не уступать места в транспорте пожилым людям

    13:21  20 Октября 2017
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    Ученые посоветовали не уступать места в транспорте пожилым людям

    Москва, 20 октября. Группа исследователей из Великобритании призывает не уступать места в транспорте пожилым людям, так как это негативно сказывается на их здоровье.

    Специалисты изучили взаимосвязь между физической активностью и социальным обеспечением для пожилых людей, пишет «Нью-информ». Они призвали различать последствия старения и отсутствия физических нагрузок. Ученые заявили, что пожилые люди способны «помолодеть» на 10 лет, регулярно выполняя физические упражнения.

    Необходимо поощрять активность по мере старения, считают специалисты. Поэтому, уступая место в транспорте, необходимо хорошо подумать, сказал профессор Муир Грэй.

    Автор: Юлия Кошкина
    #здоровье #исследования #транспорт
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