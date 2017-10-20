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Это рок-н-ролл: надпись из конфет Roshen «Петя, жуй» напротив Рады обсудили на российском ТВ
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    Это рок-н-ролл: надпись из конфет Roshen «Петя, жуй» напротив Рады обсудили на российском ТВ

    14:40  20 Октября 2017
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    Надпись из конфет Roshen «Петя, жуй» напротив Рады обсудили на российском ТВ

    На Украине напротив здания парламента выложили из конфет и шоколадок фабрики Roshen надпись «Петя, жуй». Инцидент стал объектом шуток в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Ведущий и журналист Анатолий Кузенков предположил, что словосочетание может стать новым лозунгом протестующих.

    «Вот это ритм, вот это рок-н-ролл! Вы зря недооцениваете ритмическую составляющую. Петя, жуй! Петя, жуй!» — с улыбкой проскандировал Кузенков.

    Член комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов в ходе обсуждения высказал мнение, что Петр Порошенко за время управления страной нажил себе множество врагов.

    «Теперь они пробуют его режим на прочность, выводя своих сторонников, чтобы провести разведку боем и прощупать, как Порошенко будет реагировать, насколько сильна его власть, способна ли репрессивная машина подавить эти акции. Саакашвили со своей темой коррупции и импичмента — это просто проверка режима, способ выяснить, как он будет реагировать», — заключил Парфенов.

    Напомним, протестные акции в Киеве начались 17 октября, в них принимает участие экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили и некоторые другие политические силы. Кроме того, в протестах участвуют радикалы. Митингующие требуют изменения избирательного законодательства, отмены депутатской а также создания антикоррупционного суда. К слову, эксперты сходятся во мнении, что выделение последнего из ветви традиционной судебной власти приведет к краху судебной системы на Украине.

    Демонстранты разбили напротив здания Верховной Рады палаточный городок и организовали полевую кухню. Официальный Киев пообещал не разрушать палатки. Тем не менее, была усилена охрана Петра Порошенко, в том числе его резиденции, которая расположена под Киевом. По словам Саакашвили, протест может носить бессрочный характер и будет прекращен только тогда, когда все требования митингующих будут выполнены. Согласно некоторым оценкам, беспорядки финансирует бизнесмен Игорь Коломойский.

    Автор: Михаил Блинов
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