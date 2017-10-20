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Радзинский высказался о скандале вокруг «Матильды»
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    Радзинский высказался о скандале вокруг «Матильды»

    13:45  20 Октября 2017
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    Радзинский назвал политтехнологиями скандал вокруг «Матильды»

    Москва, 20 октября. Российский телеведущий, сценарист Эдвард Радзинский считает тему балерины Матильды Кшесинской «достижением современных политтехнологий», таким образом он прокомментировал скандал вокруг одноименной ленты режиссера Алексея Учителя. 

    Политтехнологиями назвал сценарист Эдвард Радзинский резонансный фильм Учителя «Матильда», поскольку тема отношений балерины и будущего императора завладела умами россиян. Такое мнение он высказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей. 

    «Тема Ксешинской – это одно из достижений современной политтехнологии. Это замечательная мысль, я был просто в восторге от этого скандала: все умы в России обсуждают, что делал молодой человек, который пишет в своем дневнике «ушел утром от маленькой К». О, ну конечно, рассуждал о судьбах России, что же еще?» — сказал Радзинский. 

    Радзинский назвал политтехнологиями скандал вокруг «Матильды»

    Телеведущий напомнил, что отношения с балеринами у людей высшего сословия были некой «гусарской традицией». 

    «Если вы составите список тех, кто из великих князей жил с балеринами, – список получится длинным. Это была такая гусарская традиция. Но Николай — святой, поэтому он, естественно, не жил», — добавил он. 

    По мнению Радзинского, тема «Матильды» уже умерла, и обществу нужно что-то новое — «президентство Собчак, например». 

    «Главное, чтобы не было паузы в темах», — заключил он. 

    Напомним, что депутат ГД Наталья Поклонская неоднократно обращалась в надзорные органы с требованием проверить фильм Учителя и не допустить его выхода на большой экран, однако Генпрокуратура РФ оставила за «Матильдой» прокатное удостоверение. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский считает шумиху вокруг ленты «намеренно нагнетаемой истерией».

    Радзинский назвал политтехнологиями скандал вокруг «Матильды»

    Автор: Евгения Авраменко
    #собчак #матильда #учитель
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