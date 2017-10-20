В США назвали самых мощных боевых роботов России

В Избранное

Американские эксперты составили список самых мощных наземных боевых роботов российской армии, сообщает Breaking Defense. В него вошли платформы «Уран-9», «Вихрь» и беспилотный Т-14. Это действительно наиболее удачные наши разработки, которые пошли в серию, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Владимир Неелов.

«Россия создает целый зоопарк вооруженных наземных роботов вплоть до размеров бронетранспортеров. Это 11-тонный «Уран-9», 16-тонный «Вихрь» и 50-тонный Т-14 (беспилотная версия «Арматы» — прим. ред.)», — сказал директор по технологиям и безопасности Центра новой американской безопасности Пол Шарр.

Другой эксперт центра, Самуэль Бендетт, подчеркнул, что многие из представленных машин действительно серьезно вооружены и представляют грозную силу. По его же словам, разработчики этих машин часто демонстрируют свои разработки и прототипы на различных оружейных выставках, каждый раз проводя серьезную работу по модернизации и улучшению характеристик боевых единиц.

«Это действительно наиболее удачные наши разработки, которые пошли в серию. Тот же «Уран» — это небольшая машина оснащается 30-мм пушкой, курсовым пулеметом, огнеметом «Шмель», системой датчиков и камерами для обнаружения противника. Весьма полезное сочетание вооружения, которое устанавливается на удачной платформе высокой проходимости. О беспилотной версии Т-14 пока рано говорить, информации достаточно мало, и я не могу рассказать на какой стадии находится ее разработка. Однако в перспективе данная платформа представляется в весьма выгодном свете», — поясняет российский военный аналитик Владимир Неелов.

Собеседник ФАН особенно отмечает модульную конструкцию Т-14, которая перекочевала из пилотируемой версии боевой платформы. Но пока беспилотная «Армата» остается лишь перспективной разработкой, которая со временем, после множества улучшений и доработок, явно пригодится в войсках.

К слову, американские военные отмечают, что разрабатывая новую технику, российские инженеры поступили просто: взяли обычные бронемашины и переоборудовали их для дистанционного управления. Поэтому такие устройства нельзя по-настоящему назвать роботами.

«Их нельзя считать по-настоящему автономными изделиями, поскольку управление ими требует присутствия человека, хотя и вне машины. У автоматической турели, созданной в России, есть проблемы с различением друга и врага в автономном режиме работы, однако разрабатываемые в стране системы искусственного интеллекта с течением времени справятся с данной задачей», — говорит Шарр.

В свою очередь Неелов не уверен, что где-то в мире есть боевые роботы, являющиеся полностью автономными боевыми единицами, принимающими самостоятельные решения.

«Если брать БПЛА, то такие разработки есть у американцев, но даже они больше заняты в разведывательной деятельности и выполняют функции патрулирования. Те же ударные дроны все равно обращаются к человеку за решением о нанесении удара, так что вопрос об автономности тоже спорный», — подчеркивает российский военный эксперт.

Отметим, в этом году вооруженные силы США потратят 521 миллион долларов на беспилотные устройства, из которых 79% приходится на летательные системы, и только 4% финансирования пойдут на наземные системы.

«Уверен, в отдаленной перспективе российские военные все же делают ставку на то, что искусственный интеллект будет управлять боевыми платформами, как наземными, так и воздушными. Тот же истребитель шестого поколения уже предлагается сделать беспилотным, потому что характеристики новой техники возрастают и человеку становится сложно переживать получаемые перегрузки. Это перспективное направление, над которым надо работать», — заключил российский эксперт.

Напомним, самый большой военный наземный дрон США — грузовик из запущенной в 2017 году системы конвоя снабжения LFAGR, или Leader-Follower Automated Ground Resupply.