Марков: Новый Майдан не даст Порошенко стать украинским Пиночетом

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Михаил Саакашвили, бывший губернатор Одесской области, призвал граждан Украины в воскресенье, 22 октября, собраться на «вече» перед зданием Верховной рады.

Понятно, что таким образом политик планирует повысить «явку» своих сторонников на организованное им протестное мероприятие. Пока неизвестно, получится ли у Саакашвили привлечь в палаточный городок под стенами украинского парламента новых недовольных граждан, но политолог Сергей Марков уверен, что это не последний его призыв такого рода. Саакашвили будет созывать народ под стены Рады еще очень долго — как минимум еще два месяца.

«Вполне возможно, что он хочет довести это до следующих парламентских и президентских выборов. То есть «Майдан Саакашвили» будет продолжаться год–полтора. Саакашвили и Тимошенко будут держать людей на площади перед Радой пока смогут и пока у Игоря Коломойского (украинский олигарх — здесь и далее прим. ФАН) не закончатся деньги», — заявил Марков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Тем не менее, уверен политолог, сменой власти на Украине все эти протестные мероприятия не закончатся.

«Смена власти на Украине в 2014 году была произведена американскими спецслужбами. Тогда они не только покровительствовали митингующим, но и непосредственно руководили ими. Более того, они подавили волю к сопротивлению тогдашнего правительства Украины. Наконец, они организовали стрельбу снайперов с крыши гостиницы и тем обратили Майдан в вооруженный мятеж. Сейчас ничего этого нет. Американцы покрывают Саакашвили, но они не дали ему карт-бланш на госпереворот», — поясняет Марков.

И Саакашвили и Порошенко — союзники американцев, потому они не будут вставать на сторону кого-то одного из них. Наоборот, следует ожидать, что США введут определенное «табу» для обеих сторон на применение физического насилия. Порошенко не позволят разогнать протестующих с помощью силы, Саакашвили с Тимошенко запретят вести людей на штурм парламента.

Не особо важно, какие законы будет принимать Рада под давлением собравшихся у ее стен митингующих. Главное, затянувшийся третий Майдан станет инструментом постоянного давления на президента Украины, пятном на его политическом имидже. Пока сторонники Саакашвили сидят в палатках у стен парламента, Порошенко не имеет шансов усилить свою власть.