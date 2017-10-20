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Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы
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    Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

    13:53  20 Октября 2017
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    Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

    Москва, 20 октября. Кремль опасается, что вслед за наблюдателями на границу России с Украиной могут прийти украинские военнослужащие и экстремисты. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

    «Совершенно очевидно, что за наблюдателями могут последовать вооруженные силы Украины, могут последовать не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями», — сообщил Песков.

    Комментарий последовал в ответ на вопросы журналистов о том, почему Москва опасается трагических для ДНР и ЛНР последствий в случае закрытия русско-украинской границы.

    Напомним, такое предположение высказал накануне президент РФ Владимир Путин на итоговой пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», отметив, что «в Донбассе может произойти трагедия, подобная той, что случилась в Сребренице».

    Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

    Песков согласился, что присутствие независимых наблюдателей на границе помогло бы избежать необоснованных обвинений России в агрессии. Однако обратил внимание на то, что в таком случае перед смертельной угрозой могут оказаться жители непризнанных республик на востоке Украины. Интересы жителей Донбасса – превыше всего, подчеркнул Песков.

    Вооруженный конфликт в боснийской Сребренице продолжался с 1992 по 1995 год. В июле 1995 года противостояние сербских и бошняцких формирований привело к расстрелу более шести тысяч местных мужчин-бошняков частями боснийских сербов.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #донбасс #песков #наблюдатели
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