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Москва, 20 октября. В Кремле ничего не знают о письме от руководства КНДР в адрес представителей парламентов других стран, в котором был ответ на выступление лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, получило ли руководство России «Открытое письмо парламентам различных государств» из КНДР.

«Давайте тогда обращаться вместе с вами в Думу или в Совет Федерации, — заметил пресс-секретарь президента России, — мы ничего об этом не знаем в Кремле».

Ранее руководство Северной Кореи заявило, что нанесет по Соединенным Штатам невероятный удар в самый неожиданный момент. В Пхеньяне обратили внимание, что эта угроза является ответом на проходящие учения ВМС США и Южной Кореи рядом с Корейским полуостровом.