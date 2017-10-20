Путин обсудит с Орешкиным позитивные изменения в макроэкономике

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Москва, 20 октября. В пятницу Владимир Путин проведет несколько рабочих встреч, не исключен международный телефонный разговор, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, у главы государства запланирована встреча с министром экономического развития Максимом Орешкиным и с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым, передает РИА Новости.

«У него [Путина] сегодня несколько рабочих встреч запланировано, мы не исключаем проведение международного телефонного разговора», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что темой разговора Путина с главой МЭР станут параметры макроэкономики и их положительные изменения.

С Коковым Путин обсудит региональные проблемы, социально-экономическое развитие и другие актуальные темы.