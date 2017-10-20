Лавров заявил об отказе РФ присоединиться к договору по запрету ядерного оружия

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Москва, 20 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу сообщил, что Россия не собирается присоединяться к другим договорам по запрету ядерного оружия, помимо Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Соответствующее заявление он сделал, выступая на конференции по нераспространению в Москве.

«Мы не намерены присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия», — подчеркнул министр.

Как отметил Лавров, на сегодняшний день российская сторона вынуждена констатировать, что режим, который был создан этим документом (ДНЯО), который заложил правовые основы для целого ряда соглашений, сегодня переживает очень непростые времена, подвергается серьезным испытаниям».

Глава российского дипведомства указал на то, что РФ последовательно выступает за прекращение так называемых совместных миссий НАТО, предусматривающим в нарушение договора о нераспространении привлечение неядерных членов альянса к планированию и отработке навыков применения ядерного оружия, за вывод американского ядерного оружия на национальную территорию.

Лавров отметил, что российская сторона с тревогой наблюдает за усилиями стран НАТО по замене авиасредств двойного назначения, которые предназначены как для ядерных, так и для обычных задач. Глава МИД РФ добавил, что «это чревато понижением порога применения ядерного оружия».

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что взаимодействие в ядерной сфере между Россией и США крайне важно, так как эти страны несут особую ответственность перед всем миром