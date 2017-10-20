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Идлиб: Турция провела переговоры с боевиками «Джебхат ан-Нусры»
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    Идлиб: Турция провела переговоры с боевиками «Джебхат ан-Нусры»

    13:10  20 Октября 2017
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    Идлиб: Турция провела переговоры с боевиками «Джебхат ан-Нусры»

    Идлиб, 20 октября. Командование группировки войск Турции в Идлибе провело переговоры с главарями «Джебхат ан-Нусры».

    Арабские СМИ сообщают со ссылкой на местные источники в провинции Идлиб, что военнослужащие Турции провели переговоры с лидерами террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Содержание этих переговоров турецкой стороной не разглашается.

    Ранее сообщалось, что Анкара ввела войска в сирийскую провинцию Идлиб. Вместе с турецкими военнослужащими на территорию Идлиба проникли «умеренные» боевики «Свободной сирийской армии». Отмечается, что исламисты без боя сдали турецкой армии крупнейшую в провинции вертолетную авиабазу.

    Идлиб: Турция провела переговоры с боевиками «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #идлиб #джебхат ан-нусра
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