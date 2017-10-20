Идлиб: Турция провела переговоры с боевиками «Джебхат ан-Нусры»
Идлиб, 20 октября. Командование группировки войск Турции в Идлибе провело переговоры с главарями «Джебхат ан-Нусры».
Арабские СМИ сообщают со ссылкой на местные источники в провинции Идлиб, что военнослужащие Турции провели переговоры с лидерами террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Содержание этих переговоров турецкой стороной не разглашается.
Ранее сообщалось, что Анкара ввела войска в сирийскую провинцию Идлиб. Вместе с турецкими военнослужащими на территорию Идлиба проникли «умеренные» боевики «Свободной сирийской армии». Отмечается, что исламисты без боя сдали турецкой армии крупнейшую в провинции вертолетную авиабазу.
1 Организация запрещена на территории РФ.